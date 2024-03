Raspadori-Juve, stretta finale e via libera per la firma | Napoli non temere: il sostituto è un Big della Premier

L’intreccio di mercato coinvolge i club italiani e un importante club di Premier League. Ecco cosa può accadere in estate.

Un grande ritorno e un club che lavora sottotraccia per arrivare alla fumata bianca. L’intreccio di mercato coinvolge le big che puntano alla vittoria del campionato e una possibile outsider dall’Inghilterra. Com’è possibile? Vediamo insieme cosa può accadere.

Il calciatore in questione, per diversi motivi, non è riuscito a imporsi nei club in cui è stato. I primi gol, arrivati comunque in gare importanti, sono stati come si suol dire dei fuochi di paglia. Ora però potrebbe arrivare il momento della svolta. Una tappa fondamentale per la crescita del ragazzo.

Siamo dunque arrivati a quella fase della stagione in cui, oltre a capire se a fine anno sarà possibile alzare un trofeo, ci si prepara alla prossima. Dal mercato alle scelte di campo, tutti hanno lo stesso obiettivo di partenza e faranno di tutto per centrarlo.

Il calciatore resta in attesa di quella telefonata che può cambiare il corso degli eventi e il suo destino. Dopo le ultime annate deludenti è arrivato il momento di cambiare marcia. C’è chi crede ancora nelle sue qualità ma è arrivato il momento di lasciare il segno.

Un’eterna promessa

Ci siamo tutti innamorati almeno una volta di un calciatore che poi non ha mantenuto le promesse. Stiamo parlando in questo caso di Nicolò Zaniolo e della sua parabola discendente. La crescita del calciatore lo aveva proiettato molto in alto ma i due infortuni hanno interrotto ogni proposito di grandezza.

Ecco perché adesso il fantasista del Galatasaray può tornare in Italia e scatenare un effetto domino che coinvolge un altro talento del nostro calcio. Il destino di Giacomo Raspadori potrebbe non essere più all’ombra del Vesuvio ma nella borghese Torino.

La rivelazione in diretta

Michele Fratini, intermediario e talent scout, si è espresso così a TvPlay sul futuro di Zaniolo e Raspadori. Le sorprese non mancheranno di certo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Ecco le sue parole.

“Dubito fortemente che un calciatore come Zaniolo possa andare alla Lazio. Credo possa andare al Napoli se Raspadori dovesse andare alla Juventus. Un giocatore importante in una piazza importante: penso che sarebbe felice”. Il futuro del jolly di Calzona si tinge di giallo ma in ottica Nazionale forse delle maggiori responsabilità farebbero bene all’attaccante, alla ricerca della continuità perduta.