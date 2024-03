Insigne, l’appello è accorato: vuole tornare a giocare in Italia | Ecco la squadra che lo prende

Il calciatore italiano non vede l’ora di tornare là dove è stato bene. Ecco l’incastro perfetto per tornare a sorridere.

Lorenzo Insigne non ha mai dimenticato l’Italia e molti tifosi possono dire lo stesso quando pensando al suo tiro a giro. Non solo a Napoli ma nel mondo in generale le eccellenze del Made in Italy non passano inosservate, tra imitatori e appassionati che non sono mai sazi.

Dal ciclo con il suo Napoli fino all’addio più doloroso. L’esperienza canadese del fantasista sembra essere arrivata ormai agli sgoccioli, con le ultime voci di mercato che vanno decisamente in quella direzione.

La speranza è l’ultima a morire, con le ultime indicazioni che spingono il giocatore verso una nuova esperienza importante. Non sarebbe la prima volta, con quel colore che accomuna milioni tifosi, pronti a credere in un grande sogno collettivo.

Tornare in Italia per l’ex calciatore del Napoli non sarebbe un passo indietro semmai la prova che ci sono ancora personaggi importanti pronti a puntare nuovamente sulle sue qualità. A 33 anni, con la giusta esperienza nelle gambe, anche i più giovani sarebbero pronti a seguire il suo esempio.

Un’occasione da non perdere

Un treno che passa poche volte nella vita. Lorenzo Insigne ci è già salito altre volte ma questa potrebbe essere persino l’ultima. Si tratterebbe di un’occasione più unica che rara, con una vista davvero invidiabile sulla competizione estiva.

Stiamo parlando naturalmente delle chance di partecipare a Euro 2024, uno degli obiettivi del calciatore da qui al termine della stagione. L’ex Napoli potrebbe inserirsi tra le lacune di un reparto offensivo mai così povero e privo di punti di riferimento.

Il calciatore ci spera ancora

Il desiderio più grande ma anche un premio a una carriera che sta per attraversare il suo ultimo tratto. Lorenzo Insigne si sente ancora in forma e pensa di meritare quantomeno un pensiero da parte del ct della nazionale Luciano Spalletti. Ecco le sue parole a Cronache di spogliatoio.

La Serie A non è più una possibilità per Insigne ma l’azzurro della nazionale può farlo tornare per un attimo a casa. “Spero di ricevere una chiamata per l’Europeo. Ma Spalletti è il numero uno: se non dovesse convocarmi, lo accetterei senza problemi”. Ci sono altri esempi di giocatori che ce l’hanno fatta, come conferma lo stesso Insigne: “Non vedo perché non crederci. Io sarò sempre a disposizione della Nazionale”.