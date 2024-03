Li facciamo firmare tutti: Juve, colpo di magia di Giuntoli | Risolto il nodo rinnovi

Il direttore sportivo bianconero alle prese con diversi grattacapi. Il futuro dei giocatori tuttavia non è più in discussione.

La Juventus di Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri lavora al presente e al futuro. Il campo sta dicendo che le difficoltà possono saltare sempre fuori da un momento all’altro ma con una buona dose di coraggio e programmazione, i risultati arriveranno ancora.

L’obiettivo del club bianconero, anche grazie a un mercato intelligente, sarà quello di lottare davvero per lo scudetto. Nel confronto contro l’Inter sono emerse alcune lacune che hanno di fatto acuito il gap con i nerazzurri. L’intenzione della società è quella di lavorare per i massimi obiettivi.

Tra campionato e Champions Vlahovic e compagni dovranno dimostrare di essere calciatori affidabili e affamati. Tutti sono ancora sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli, che da qui al termine della stagione capirà su chi sarà il caso di continuare a puntare.

La strategia della dirigenza ora è chiara. Con questo piano, che comporta sicuramente qualche accelerata importante nelle prossime ore, i calciatori in questione potranno continuare a scrivere pagine importanti della storia bianconera. I tifosi non vedono l’ora.

Il numero perfetto

Per alcuni il 3 è il numero perfetto ma si può persino fare di meglio. Si può scommettere su ben 5 calciatori, presente e futuro della Vecchia Signora. È proprio questo il compito dello staff tecnico e di riflesso della dirigenza: costruire un gruppo sempre più affiatato.

Ecco cosa si nasconde dietro le conversazioni tra i dirigenti e gli addetti ai lavori. La Juventus ripartirà da loro, senza se e senza ma, grazie a un altro grande gioco di prestigio del suo dirigente. Lo volevano tutti e adesso sappiamo il perché.

Occhio alla data di scadenza

Come riporta Tuttosport ci sono ben 5 giocatori a rischio Mondiale per Club per la Juventus. Secondo il regolamento infatti i calciatori con contratto in scadenza nel 2025 non potranno partecipare alla competizione se non attraverso una speciale deroga. La stagione inizia infatti ufficialmente dall’1 luglio, un’altra data da tenere a mente.

Si tratta di Chiesa, McKennie, Danilo, Perin e Szczesny. Oltre ai casi Rabiot e Rugani (in scadenza al termine di questa stagione sportiva) ci sono appunto diversi nomi sul tavolo. Al momento McKennie sembra essere il giocatore più vicino al rinnovo. La grande cessione potrebbe invece riguardare Federico Chiesa, possibile sacrificio per ambire ai top player che infiammano il mercato.