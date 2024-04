‘Rimpatria in Serie A’: con gli azzurri ha convinto tutti | Jorginho si unisce alla lotta per lo Scudetto

Con la maglia della nazionale ha convinto tutti, adesso è il momento per Jorginho di tornare in Serie A: l’apertura dell’agente.

Saranno mesi delicati per il futuro di Jorginho. Il giocatore è chiamato a un forcing finale, tra nazionale e club. Il suo Arsenal infatti, impegnato su più fronti tra Inghilterra ed Europa – i gunners sono primi in Premier League a pari punti con il Liverpool – proverà ancora una volta a portare un trofeo importante a nord di Londra che manca da quasi 20 anni.

Ma anche il futuro del giocatore è in bilico. L’azzurro infatti, dopo essere passato dal Chelsea ai rivali biancorossi lo scorso anno, è adesso in scadenza di contratto. Il termine ultimo per rinnovare sarà giugno 2024, poi il centrocampista sarà libero di firmare con qualsiasi altro club. Il suo agente Joao Santos è recentemente intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativi a un suo ipotetico trasferimento, non escludendo un ritorno in Serie A.

L’acquisto a parametro zero di Jorginho in effetti fa gola a tanti club del nostro Campionato, che sperano a questo punto che l’Arsenal non rilanci. Il procuratore non ha escluso un ritorno in Italia, in caso di richiesta importante da parte della Serie A. Il giocatore aspetta un’offerta prima dell’inizio dell’estate.

Jorginho, parla l’agente: “Serie A? Perché no”

Ancora Joao Santos a scaldare la pista Jorginho. Il procuratore del numero 8 azzurro infatti è recentemente intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, entrando nel dettaglio della trattava con l’Arsenal per un eventuale rinnovo. Il contratto in scadenza a giugno 2024 è una priorità, ma c’è da pensare soprattutto al campo in questo momento. Jorginho vuole alzare un trofeo importante con la maglia dell’Arsenal, che ha puntato anche su di lui nel gennaio 2023. Dopo un momento di difficoltà a inizio stagione Jorginho ha trovato più spazio tra i gunners, che stanno volando in Champions League – li aspettano i quarti con il Bayern Monaco – e in Premier League.

Sul suo futuro contrattuale invece il procuratore ha affermato: “Parleremo con l’Arsenal perché in questo momento sta facendo bene” lasciando intendere che se l’Arsenal avesse intenzione di rinnovare il centrocampista darebbe la sua disponibilità. Poi sul ritorno in Italia si espone: “Tornare in Italia? Jorginho ha giocato tutta la vita in Italia, gli piace tanto. Perché no“.

Jorginho, Juventu e Lazio le candidate

Se inizialmente si era pensato a un possibile ritorno al Napoli, la suggestione con il passare delle settimane sembra essere sfumata. Più concrete invece le piste che portano alla Lazio e alla Juventus. Con l’esonero di Maurizio Sarri però – ex allenatore dell’azzurro – anche i biancocelesti si defilano dalla corsa, lasciando campo aperto ai bianconeri. La Juventus potrebbe effettuare la prima offerta già in primavera, per portarsi avanti alle rivali. E’ ovvio che la priorità del rinnovo spetta all’Arsenal. Il giocatore al momento percepisce 5,7 milioni di sterline a stagione, una cifra che sicuramente la Juventus potrebbe pareggiare considerando i costi – a zero – dell’operazione.