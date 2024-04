Roma, con il nuovo ds arriva il talento della Serie A: superate Milan e Juventus

La Roma supera Milan e Juventus e si mette in prima fila per il talento della Serie A. A convincerlo ci pensa il nuovo ds.

La Roma è pronta a cambiare corso. Dopo l’addio di Mourinho e una squadra improntata alla difesa, e a un gioco sporco, Daniele De Rossi immagina la sua squadra del prossimo anno – quasi certo di una riconferma – in maniera totalmente diversa.

Ecco perché sarà fondamentale l’ex capitano anche in ottica mercato. La strategia di DDR sembra quella di continuare con un attacco a tre, e di dare spazio alla fantasia lì davanti. Inoltre la Roma potrebbe perdere Romelu Lukaku, che difficilmente verrà riscattato alle cifre pattuite nel 2023 con il Chelsea.

In questo senso, per quanto riguarda il reparto offensivo, arriverebbe in aiuto della Roma il nuovo ds scelto nelle scorse ore dalla società. Francois Modesto che a breve firmerà per i giallorossi, potrebbe convincere a trasferirsi nella Capitale uno dei talenti più cristallini della Serie A grazie al suo rapporto di fiducia con la società e con il calciatore.

Roma, le nuove mosse di Modesto per l’attacco

Il ritorno di Tammy Abraham, l’addio di Lukaku, il punto interrogativo Dybala, il ritorno di Andrea Belotti. La Roma in attacco per la prossima stagione vede ancora tanti punti interrogativi, e dovrà essere compito del nuovo ds fare chiarezza e attuare una strategia per la rinascita del club.

I giallorossi infatti vogliono tornare nelle zone nobili di classifica, dopo due anni di grandi delusioni in Campionato. L’arrivo di De Rossi ha portato sicuramente tanta fiducia nella Capitale, ma la prossima finestra estiva sarà fondamentale. Inoltre i giallorossi hanno finalmente un nuovo ds, dopo l’addio di Pinto. Come riportato da Sportmediaset, Modesto è pronto a firmare e a lasciare Monza. Proprio dalla sua ormai ex squadra, l’ex calciatore potrebbe portare due stelle a vestire la maglia giallorossa.

Roma, Modesto subito al lavoro: gli obiettivi e le suggestioni

Da Di Gregorio a Colpani sono tante le liason tra Roma e Monza. Adesso c’è anche il nuovo ds, che potrebbe giocare un ruolo chiave nelle future trattative di mercato. La Roma, come noto, cerca un nuovo portiere da affiancare al sorprendete Svilar, e già nella finestra di mercato invernale si era fatta strada la possibilità di vedere il classe 1997 nella Capitale.

La suggestione rimane Colpani, che è molto seguito da Juventus, Inter e Milan. La Roma, qualora dovesse decidere di affondare il colpo, potrebbe agevolmente superare le tre big del Nord grazie ai rapporti tra Modesto e il Monza.