Marotta finalmente lo ha convinto: il leader rimane all’Inter | Firma attesa in giornata

Rinnovo a un passo, adesso è solo questione di tempo. Attesa a breve la firma: Marotta è riuscito a convincerlo.

Sarà questione di ore, o magari di giorni. Marotta è riuscito nel suo intento e il leader dello spogliatoio si legherà all’Inter ancora per molte stagioni. Questo è il suo terzo rinnovo, sotto la gestione Marotta inoltre la sintonia è andata sempre crescendo.

L’Inter però prima ufficializzare, dovrà mettere le mani sullo scudetto, poi a bocce ferme si potranno formalizzare i vari iter. Ma secondo quanto appreso in queste ore le “prove” di rinnovo hanno portato a una prima fumata bianca. La svolta è arrivata in settimana, dopo diversi incontro. I tifosi, che hanno chiamato a gran voce da mesi l’operazione, possono dunque dormire sogni tranquilli, visto che il loro condottiero rimarrà ancora in nerazzurro a lungo.

Adesso la società intende fare concentrare tutto il gruppo sul finale di stagione, al rientro dalla sosta, che potrà consegnare il 20esimo scudetto all’Inter con largo anticipo. La data potrebbe essere quella del 19 maggio, incontro casalingo Inter-Lazio. Dopo avere alzato la coppa, si passerà alla firma, come scritto in queste ore dalla Gazzetta dello Sport.

Inter, rinnovo a un passo: cosa manca

Per il rinnovo dunque è solo questione di tempo. Arrivato da parte della società il rinnovo fino al 2027 per Ausilio e Marotta, lo stesso trattamento spetterà a Simone Inzaghi. Il tecnico, che già lo scorso anno era rimasto in extremis – causa finale di Champions League raggiunta – sulla panchina nerazzurra, stavolta sente di meritare il rinnovo con il titolo di Campione d’Italia in tasca.

La prossima settimana potrebbe già essere quella decisiva, con più dettagli relative alle cifre, poi sarà partirà il countdown per le celebrazioni e i rinnovi. Non sono ancora invece stati raggiunti gli accordi per Lautaro e Barella, che hanno spesso rassicurato i tifosi ma che ancora non sono giunti a conclusione delle trattative. Anche per loro la società verosimilmente attenderà la fine della stagione.

Inter, Simone Inzaghi rinnova: pronto un biennale

Al momento Simone Inzaghi percepisce dall’Inter una cifra che si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione. Il rinnovo potrebbe prevedere dei bonus legati ai raggiungimento di alcune prestazioni e anche un ritocco dell’ingaggio. Il tecnico chiede un biennale, che verosimilmente verrà concesso dalla società. L’intenzione è quella di crescere ancora insieme al club, e portare a casa obiettivi ancora più prestigiosi dello Scudetto.