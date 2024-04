‘Lo raggiungo al Newcastle’: Milan, altro tradimento alla Tonali | Per i tifosi è un giorno tristissimo

I tifosi del Milan spaventati da un altro tradimento, stile Tonali. Lo raggiunge in Premier League proprio al Newcastle.

Devono ancora rimarginarsi le ferite di tanti tifosi per la cessione dello scorso anno di Sandro Tonali. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan, arrivato a vincere lo scudetto da protagonista con la maglia rossonera, era entrato definitivamente nel cuore dei tifosi, salvo poi abbandonare il club dopo un’offerta irrinunciabile arrivata in sede da 80 milioni.

Un’addio sicuramente doloroso, ma colmato – almeno dal punto di vista sportivo – dagli investimenti provenienti dai ricavi di quella onerosa cessione e plusvalenza.

Adesso un altro rossonero di lusso sarebbe pronto a raggiungere Tonali in Premier League, addirittura al Newcastle. Lo riporta il The Indipendent, che ha parlato di un forte interessamento da parte degli inglesi, che già lo scorso anno fecero soffrire i tifosi del Milan.

Milan, un altro rossonero al Newcastle: colpo al cuore per i tifosi

Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, il Newcastle in estate si appresta a vivere una importante rivoluzione. Intanto il club, a proposito di Tonali, ha già fatto sapere di essere dalla parte del giocatore in merito al possibile deferimento della Federcalcio inglese, secondo la quale il giocatore avrebbe scommesso anche sulla Premier League.

“Il giocatore ha sofferto abbastanza, adesso sta lavorando per risolvere il problema” ha comunicato il Newcastle in merito alla vicenda. Ma tornando sul mercato, il The Indipendet ha fatto sapere che il club intenderà cambiare la gestione societaria. In Inghilterra danno già per fatto il passaggio dell’attuale ds Dan Ashworth al Manchester United, e gli occhi del Newcastle sarebbero finiti su Paolo Maldini per ricoprire quel ruolo.

Milan, il Newcastle vuole Maldini come nuovo ds

Il 6 giugno 2023 è stato l’ultimo giorno di Paolo Maldini nella sua seconda vita rossonera. La leggenda del club, che ha riportato in alto la squadra dopo anni bui con la sua gestione, si era detto addio con il diavolo dopo le divergenze in merito alla gestione avute con Jerry Cardinale. Poi una lunga pausa. Ma da quel momento Maldini sembra scalpitare per rimettersi in gioco. Un ritorno al Milan sembra improbabile, così come un’altra avventura in Serie A – visto il legame col club -.

Ed ecco che la suggestione Premier League potrebbe stuzzicare a dovere l’ex ds rossonero. Secondo i media inglesi, il Newcastle starebbe pensando a lui, oltre che a Hugo Viana dello Sporting Lisbona per la prossima stagione. Un’altro trasferimento doloroso per i tifosi del Milan, dopo Tonali, ancora con destinazione Newcastle.