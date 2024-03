Sbarca a Milano ma non va all’Inter: ‘Furto dell’ultimo minuto’ | Derby stravinto dai rossoneri

L’Inter si vede soffiare dal Milan l’obiettivo di mercato. Inserimento all’ultimo minuto dei rossoneri in trattativa.

Lo scorso anno Milan e Inter ci hanno abituato a scontri emozionanti sia in campo che sul mercato. I nerazzurri, spesso su obiettivi condivisi con i cugini – vedi Thuram a inizio estate a un passo dai rossoneri – sono recentemente riusciti a spuntarla. Anche grazie a una politica differente da quella del diavolo, sul monte ingaggi e sulle commissioni.

C’è stata l’ipotesi Frattesi, poi sbarcato all’Inter, ma anche Giroud adesso bandiera del Milan, molto vicino all’Inter ai tempi di Conte e infine Taremi anche lui a settembre a un passo dal Milan e adesso invece pronto a vestire la maglia nerazzurra.

Uno scenario che potrebbe nuovamente ripresentarsi in estate. I nerazzurri infatti vogliono assicurarsi un nuovo talento del calcio brasiliano, e non solo dovranno fare i conti con le big dei campionati esteri. Secondo quanto si apprende dai media spagnoli infatti, il Milan è pronto a inserirsi all’ultimo minuto nella trattativa.

Il Milan prova a beffare l’Inter: derby di mercato in estate

L’estate inizierà col botto per Inter e Milan, che si daranno battaglia ancora una volta sul mercato. I nerazzurri vogliono dal canto loro trovare un sostituto a Sommer, affidabile, anche se il problema è la carta di identità (lo svizzero compirà 36 anni a dicembre). Ecco perché nel mirino di Marotta era finito già da mesi il portiere Bento.

Il 24enne dell’Atletico Paranaense si è messo di recente in luce con la selecao, nelle due amichevoli internazionali giocate dal Brasile, attirando a sé però anche le attenzioni di club del calibro di Chelsea e Milan – oltre ad altri estimatori in Premier League. In estate, con il Milan ancora con un punto interrogativo in porta, il derby di mercato è pronto a infiammarsi.

Bento, il Milan lo vuole per sostituire Maignan

Il Milan potrebbe giocare dal canto suo d’anticipo, vista la situazione Maignan. Il portiere francese infatti non ha ancora rinnovato, e le sue richieste non starebbero trovando aperture da parte della società – si parla di un adeguamento simile a quello avuto da Rafael Leao lo scorso anno -. Ecco perché il Milan potrebbe accelerare, e portare il brasiliano in Europa facendo anche lo sgambetto ai cugini.

Il prezzo di Bento è salito grazie alle sue prestazioni in nazionale, ma si aggira ancora sui 13 milioni di euro. Una cifra abbordabile. Inoltre, il Milan potrebbe affondare il colpo anche in caso di permanenza di Maignan.