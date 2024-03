Tudor pesca in Premier League e supera tutti: la Lazio fa firmare il talento e mette a posto finalmente la difesa

La Lazio pensa al grande colpo per tornare in Champions League. Tudor pesca addirittura dalla Premier League.

Tra calciatori in cerca di nuovi riflettori e altri in partenza, la Lazio prova a ripartire. In un periodo cruciale come questo, quando siamo giunti ormai al finale di stagione, il nuovo condottiero metterà la sua firma non solo sulla tattica in campo, ma probabilmente anche sul mercato. Sì, perché Tudor non vuole rivestire il ruolo di traghettatore, bensì affermarsi in biancoceleste per rimanere anche il prossimo anno.

La fiducia della società c’è, ma l’ex difensore della Juve dovrà dimostrarlo sul campo. Intanto tra dirigenza e guida tecnica sembra esserci già della sintonia, a giudicare dai piani per la prossima stagione. Le valutazioni sull’attuale rosa verranno fatte a bocce ferme, ma il mercato estivo chiama grandi rinforzi.

Del resto, dopo l’addio di Milinkovic Savic, i tifosi della Lazio attendono ancora il grande colpo da Lotito. Tudor starebbe stuzzicando il presidente però per intervenire sulla fase difensiva, e pescare un giovane talento da una big della Premier League.

Lazio, occhi sul difensore: l’Arsenal può farlo partire

La difesa è stato uno dei reparti dove più aveva inciso Maurizio Sarri, ma senza grandi nomi e con tanto lavoro sul campo. La palla passerà adesso a Tudor, che vuole colmare alcune lacune inserendo giocatori giovani e di qualità. Una grande occasione potrebbe arrivare in questo senso dall’Inghilterra. Il laterale difensivo finito sotto l’occhio della Lazio era già stato cercato da Lotito negli scorsi anni, salvo poi trasferirsi dal Benfica all’Arsenal, passando per il Marsiglia.

Ad oggi è in forza al Nottingham Forest, dove a inizio stagione ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi giorni. Il giovane, classe 2000, potrebbe prendere il posto sulla fascia sinistra di Marusic, per dare nuove forze agli attacchi biancocelesti e garantire una gamba importante anche in difesa. Stiamo parlando di Nuno Tavares, che a fine stagione potrebbe arrivare a un prezzo di saldo.

Lazio, torna di moda Nuno Tavares per la fascia

Tra i possibili acquisti estivi in queste ore è saltato fuori ancora il nome di Nuno Tavares. L’ex Benfica come scritto da Football London, non dovrebbe rinnovare il prossimo anno con i gunners. Al momento il terzino si trova al Nottingham Forest, ma il suo contratto è in scadenza nel 2024. Le contrattazioni per il rinnovo non sono ancora iniziate, segnalano i media inglesi, dunque la Lazio potrebbe affondare il colpo mettendo sul piatto un lungo contratto e offrendo al ragazzo un ruolo da protagonista in Serie A.