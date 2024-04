Milan, il Bayern Monaco fa sul serio: offerta da 50 milioni | Il talento vola in Baviera

Il Bayern Monaco insidia ancora il Milan. I bavaresi pronti all’offerta da 50 milioni: i tifosi tremano.

Il Bayern Monaco si prospetta a diventare il vero antagonista estivo dei rossoneri. Il destino delle due società in questo momento sembra infatti incrociarsi su più strade, sia in quella del mercato in entrata che nel mercato in uscita. Obiettivi comuni, possibili scambi.

Insomma, l’asse Milano-Monaco che l’anno scorso ha interessato soprattutto i nerazzurri (tra Sommer e Pavard) è pronta a infiammare ancora l’estate ma stavolta sponda rossonera.

Il Bayern infatti sarebbe pronto, secondo quanto riferito da Defensa Central, a mettere le mani su un obiettivo rossonero, e per farlo sarebbe disposto a sborsare una cifra difficilmente pareggiabile dal Milan. Nelle scorse settimane, dopo i colloqui con la società, era stato il Milan il più vicino al giocatore, ma adesso l’inserimento del Bayern potrebbe mischiare definitivamente le carte in tavola.

Milan, il Bayern ci riprova: 50 milioni per il talento del Real Madrid

Il Milan e il Bayern saranno destinati in estate a trattare diverse operazioni. Una su tutte probabilmente quella che riguarda Zirkzee. L’olandese piace tanto ai rossoneri, ma i bavaresi hanno diritto di ricompra e potrebbero acquistarlo per poi girarlo in Serie A proprio al diavolo.

Sul tavolo ci sono anche i presunti interessamenti a Maigna, e Theo Herandenz, ma dalla Spagna sono arrivate in queste ore nuove notizie. Secondo quanto riportato infatti dai media spagnoli, il Bayern si sarebbe infilato nella corsa per Arda Guler. Il gioiellino del Real Madrid che potrebbe cambiare aria a fine stagione: sul piatto 40-50 milioni.

Il Bayern potrebbe soffiare Arda Guler al Milan

Dalla Spagna arrivano rumors riguardanti l’interessamento del Bayern Monaco per il talento turco del Real Madrid. Arda Guler, l’anno scorso a un passo dai rossoneri, aveva scelto sul finale di volare a Madrid. Un lungo infortunio e l’agguerrita concorrenza però non hanno permesso al classe 2005 ex Fenerbache di esprimere tutto il suo talento.

Ecco perché, al rientro dall’infortunio, si era pensato nei gironi scorsi di un possibile approdo al Milan in prestito in estate. Secondo quanto trapelato, il Real avrebbe avuto intenzione di girare Guler ai rossoneri, in un’operazione simile a quella Brahim Diaz. Adesso però il Bayern potrebbe essere pronto ad acquistarlo definitivamente. Sul piatto i tedeschi potrebbero mettere circa 40 milioni, una cifra impareggiabile per il club rossonero. La decisione, se privarsene definitivamente o lasciarlo andare in prestito, spetterà in estate al Real Madrid.