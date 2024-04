All-in dell’Inter: Marotta spende l’intero budget per un giocatore solo | Sforzo supremo per superare Milan e Juve

L’Inter ha ormai il sì del giocatore, pronto per il grande salto in una big: Marotta e Ausilio fanno All-in.

I nerazzurri puntano a rinforzarsi in vista della prossima stagione, e l’obiettivo è superare ancora una volta le concorrenti nella corsa ai pezzi più pregiati della Serie A. L’Inter non vuole fermarsi allo Scudetto infatti – che a breve gli consegnerà la seconda stella – ma vuole continuare a crescere anche in Europa.

Per farlo Marotta dovrà consegnare a Inzaghi una squadra ancora più competitiva di quella che quest’anno ha sportivamente ammazzato il Campionato. Non sarà facile, ma Ausilio e il ds hanno già una lista dei possibili rinforzi, tra cui spicca un gioiello messosi in mostra in questa stagione in maniera importante.

La sua valutazione spaventa i vertici nerazzurri, che però hanno un piano per portarlo alla Pinetina. Una formula che permetterebbe di ammortizzare i costi, come avvenuto la scorsa stagione. Il giocatore inoltre avrebbe già dato l’ok, come riporta in questi giorni la Gazzetta dello Sport, e gradirebbe la permanenza in Italia.

Inter, rinforzo importante in attacco: c’è il sì del giocatore

Tottenham e club della Premier League stanno cercando di inserirsi nella corsa a Gudmundsson. Il giocatore però, come riportato negli scorsi giorni dalla Gazzetta dello Sport, gradirebbe rimanere in Italia, campionato che conosce bene, per vestire una maglia di un top club e incidere anche in campo internazionale. Su di lui anche la Juventus, ma la rosea ha fatto sapere di un vantaggio al momento per l’islandese. L’Inter vuole infatti rinforzare il reparto offensivo per puntare ancora più in alto dello Scudetto, e per farlo dovrà consegnare a Inzaghi un parco attaccanti di assoluto livello.

Gudmundsson con Thuram, Lautaro e Taremi, andrebbe a formare un quartetto top in Europa, assolutamente invidiabile. Non sarà facile strapparlo al Genoa, che lo valuta tra i 30 e i 40 milioni, ma Ausilio, che va matto per il giocatore, starebbe preparando con Marotta un piano – in stile Frattesi – per portarlo alla Pinetina già in estate. Ecco le possibili mosse della società.

La formula per portare Gudmundsson a Milano

Sarà prestito con obbligo di riscatto, una sorta di Frattesi bis. L’Inter vuole portare a Milano Gudmundsson, che in questa stagione ha messo a segno le stesse reti di Thuram e ha portato la sua Islanda a un passo dagli Europei in Germania. I nerazzurri potrebbero proporre al Genoa un prestito con obbligo di riscatto la prossima stagione, per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.