Giovanni Ricciardo, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Diretta Stadio Giovedì” in onda “Gold 78”: «Sto cercando di rilassarmi in vista di questa nuova avventura al Seregno. Ho tanto rammarico, avrei finito la carriera a Palermo, per tutta la vita e senza alcun dubbio. Purtroppo il calcio è così, capisco tante situazioni. E’ una piazza che rimarrà nel mio cuore e tiferò sempre Palermo. Quando ho sentito la società, mi avevano fatto capire di non rientrare più nei piani, anche se non è arrivato un no secco. Sforzini? Ci sentiamo un po’ nel gruppo e non parliamo di cose calcistiche. La situazione di molti ragazzi è in bilico».