Giovanni Ricciardo, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Diretta Stadio Giovedì” in onda “Gold 78”: «Screzi con Pergolizzi? Voglio smentire queste voci, non c’è stata alcuna lite. C’è stato un periodo in cui avevo l’influenza e ho saltato la partita col Messina. Successivamente non ho giocato e ciò ha creato qualcosina tra di noi. Nel calcio sono cose che succedono. L’importante è non portare rancore e avere un rapporto di rispetto reciproco. Ricordo di Palermo? Ho tantissimi ricordi belli, quando ne parlo con i miei amici mi brillano gli occhi. Mi piace tutto di questa città. Sicuramente il primo gol al “Barbera” e la prima sera nella notte delle glorie. Sono fiero e parlo col cuore. Palermo è stata l’esperienza più importante in assoluto, ma anche Cesena».