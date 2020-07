Giovanni Ricciardo, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Diretta Stadio Giovedì” in onda “Gold 78”: «Addio Pergolizzi? Non ho una risposta vera e propria. Sagramola e Castagnini sono persone preparate e probabilmente hanno ritenuto giusto cambiare allenatore per la Serie C. Savoia? Ha fatto una grande stagione e dopo il loro pareggio col Castrovillari abbiamo alzato la testa, proseguendo la nostra cavalcata. Felici è più pronto rispetto a Silipo, ma quest’ultimo ha davvero grandi potenzialità. La squadra deve essere puntellata con almeno due giocatori per reparto importanti. Chi è l’allenatore giusto? Caserta. Lo conosco, è giovane e ha vinto un campionato di Serie C. Boscaglia conosce qualche giocatore del Palermo perché l’ha allenato, anche lui è un profilo importante».