Una sfida salvezza che alla vigilia aveva assunto il sapore di un vero e proprio scontro diretto: il Torino di Longo arrivava allo partita in casa con il Genoa di Nicola con 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, rappresentata dai 29 punti del Lecce, mentre i rossoblu avevano un disperato bisognoso di un risultato positivo, per potersi staccare il più possibile dai salentini, con i quali ormai il Grifone ha ingaggiato un vero e proprio duello per rimanere in serie A. Ma il Genoa non potrà sorridere come fatto contro la SPAL a Marassi, perché il risultato del match con i granata lascia poco spazio alle discussioni: 3-0 netto, Bremer nel primo tempo, Lukic ed il Gallo Belotti nella ripresa, una sconfitta pesante per i rossoblu che mantengono comunque un +1 dal Lecce, sconfitto ieri sera al Via del Mare 1-4 dalla Fiorentina, ma che continuano a dimostrare, ogni settimana, che questa salvezza se la dovranno guadagnare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata di questo campionato.