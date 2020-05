L’attaccante della Virtus (società sammarinese) Adrian Ricchiuti, che in carriera ha legato il suo nome principalmente al Rimini e al Catania, nell’intervista rilasciata a TMW ha parlato proprio del momento della compagine siciliana, per la quale la Procura ha presentato istanza di fallimento. Queste le sue parole: «Proveranno a salvare la società, ma si deve essere realisti: chi compra adesso, salvo che non sia un multimilionario che ha soldi da spendere, rischia di ritrovarsi con debiti da saldare per lungo tempo, prenderla a zero consente invece di programmare. Mi dispiacerebbe molto vedere il Catania in Serie D, ma credo possa fare come il mio Rimini, che con Grassi ha prontamente riassaporato il professionismo: certo, per la piazza sarebbe dura, ma Palermo insegna. Un po’ di dolore iniziale ci sarà, ma il sostegno del popolo rossazzurro non mancherà mai, sono troppo innamorati della squadra. E ripartiranno più forti di prima».