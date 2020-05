Secondo giocatore positivo al Coronavirus nella Premier League russa. È Kostantin Pliev, difensore classe ’96, del Rubin Kazan. Questo il comunicato ufficiale del club: «Konstantin si sente bene ed è sotto la supervisione di medici a Vladikavkaz, nella sua città. Non ha avuto alcun contatto con nessun altro membro del nostro team». In Russia il campionato ricomincerà il 21 giugno, come annunciato dalla Federazione. Le squadre hanno ripreso i test su giocatori e staff. Ieri la Lokomotiv Mosca ha ufficializzato la positività al Coronavirus di Jefferson Farfan, attaccante peruviano classe 1984. Finora sono questi i due casi ufficiali di giocatori positivi nel campionato russo. Nonostante ciò, si va verso la ripresa a porte chiuse, con due promozioni e due retrocessioni.