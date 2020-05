Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha comunicato che l’organo di governo del calcio mondiale organizzerà una partita di beneficenza per raccogliere fondi in aiuto alla battaglia contro il Coronavirus. Questo il suo annuncio: «È nostra responsabilità dimostrare solidarietà e continuare a fare tutto il possibile per partecipare e sostenere gli sforzi nella lotta contro la pandemia. Siamo stati attivi nel sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso diverse altre campagne e la Fifa ha contribuito anche finanziariamente a questa causa, ma ora ci impegniamo a organizzare questo evento globale di raccolta fondi quando la situazione sanitaria lo consentirà, anche se solo tra qualche mese. I fondi raccolti sosterranno lo sviluppo, la produzione e un equo accesso globale alle nuove tecnologie sanitarie essenziali per il coronavirus, compresi diagnostica, terapie e vaccini».