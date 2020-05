L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche dell’avvio dei test sierologici in Sicilia. I siciliani che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ai test sierologici sono più di undicimil – scrive il quotidiano – distribuiti in 120 città di tutta l’Isola, individuati dall’Istat sulla base di alcuni parametri: genere, attività lavorativa e classi d’età. Ad oggi, solamente il 20 per cento dei siciliani contatti ha risposto favorevolmente rendendosi disponibile al test. L’80 per cento ha preferito glissare.