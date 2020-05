L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle proteste dei tour operator che hanno lanciato un grido d’allarme al governo Musumeci, che ieri ha fatto filtrare l’idea di confermare l’obbligo di quarantena anche dopo il 3 giugno, quando cadrà il divieto di passare da una regione all’altra. «La giunta – attaccano – deve dirci con chiarezza cosa vuole fare. Non ha senso che Musumeci vada in tv a parlare di passaporto sanitario se poi si decide invece di non applicarlo». Luigi Torretta attende: la sua cooperativa, Mama mia, gestisce due bed and breakfast nel centro di Palermo, uno a Mondello e uno a Lipari. « Quello delle Eolie riaprirà il 9 giugno – osserva – mentre gli altri sono già ripartiti. Su 13 dipendenti, però, sei non sono ancora stati richiamati: ovviamente sono subito tornati in servizio gli addetti alle pulizie, mentre per il personale di reception bisognerà aspettare che la ripartenza sia più decisa». Anche perché, al momento, «non c’è chiarezza sulla riapertura né sui trasporti. Per noi è fondamentale».