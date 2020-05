L’edizione odierna di “Repubblica” riporta un’intervista realizzata all’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola. Teme gli effetti della riforma dei campionati? «Mi sento di escludere che tutto possa partire prima della stagione 2021/2022. Si può immaginare che si può arrivare alla riduzione dei club professionistici già adesso con le difficoltà che in questo contesto avranno alcune società e per il fatto che la Lega Pro riproporrà il blocco dei ripescaggi. Non mi aspetto un mondo troppo diverso rispetto all’attuale. Quello che mi aspetto, però, è che non ci siano modifiche tali da penalizzare il Palermo».