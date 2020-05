L’edizione odierna di “Repubblica” parla del bilancio del Comune di Palermo, fortemente in roso. Se il coronavirus ha ridotto le previsioni di entrata di 30 milioni, le partecipate continuano ad avere i conti in rosso: Amat ha registrato nel 2018 una perdita di 4,9 milioni, Rap di 12 milioni. Il Comune dovrebbe quindi accantonare nel bilancio 2020 17 milioni di euro «che in atto scrive Basile – non sono assistiti da copertura finanziaria». La situazione finanziaria di Palazzo delle Aquile è allarmante – scrive il quotidiano -. Dalle multe alle tasse, le previsioni di incasso per il 2020 sono al ribasso, ma 30 milioni in meno significano per l’ente il collasso.