L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche della questione relativa agli esercizi commerciali in Sicilia. A premere per la riapertura è soprattutto la grande distribuzione. «Adesso – dice il leader regionale di Confcommercio, Francesco Picarella – bisogna dare a tutti la possibilità di aprire. Poi si può ragionare su una fase di studio per un nuovo modello commerciale che possa tenere conto di un riposo settimanale più libero, non necessariamente in programma la domenica. Adesso, però, bisogna aprire tutto».L’idea è quella di tenere gli esercizi commerciali aperti anche il 2 giugno ma è scontro con i sindacati: «Noi – dice Marianna Flauto della Uiltucs – abbiamo dimostrato che il lavoro domenicale non ha incrementato i fatturati e nemmeno le assunzioni. Gli unici a pagarne le spese sono i lavoratori e le loro famiglie. Lavorare 52 domeniche e tutti i festivi è una forma di schiavitù che non si può più tollerare».