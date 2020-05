L’edizione odierna di “Repubblica” parla della ripresa della serie A. Il Ministro Spadafora è ancora titubante riguardo al ripartire il 13, ma il punto di mediazione può diventare il 16, un martedì. Il calendario è compresso: 12 giornate da giocare, più i 4 recuperi, più le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia. Il ministro vuole i gol in chiaro come è accaduto in Germania per le prime 2 giornate della ripresa e nella fascia oraria meno appetibile. In Italia, oltre alla legge Melandri sui diritti tv, l’ostacolo aggiuntivo è il contenzioso tra i presidenti e Sky, che non vuole pagare l’ultima tranche. La Lega ha ottenuto ieri il decreto di ingiunzione.