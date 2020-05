L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche della questione Mario Balotelli. Tornato a correre da qualche giorno – scrive il quotidiano -, martedì Balotelli ha disertato la sessione. Lui sostiene di aver avvisato per tempo, il club fa sapere l’opposto. «Ho mal di pancia » ha spiegato al medico che gli ha fatto visita a casa. A Brescia sono convinti che Mario sia sovrappeso, addirittura di 8 kg: magari oggi risponderà con una storia su Instagram mostrando addominali d’acciaio, come quel giorno di giugno di otto anni fa contro la Germania all’Europeo. L’ultima bravata, il post con cui a fine aprile annunciava un collegamento in diretta social con il pornodivo Rocco Siffredi: immagine a torso nudo, boxer appena visibili e mano indirizzata proprio lì. Il Brescia in forte imbarazzo, un amico è riuscito a convincere Mario a disdire l’appuntamento.