L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle riaperture delle regioni. Ieri c’è stata una nuova riunione della cabina di regia e la valutazione dei numeri delle regioni secondo 21 indicatori ancora una volta dipinge un quadro di rischio basso nelle grandi realtà, prima di tutte appunto la Lombardia. La decisione sugli spostamenti tra Regioni dovrebbe arrivare entro il week end. La Sicilia e la Sardegna, ora sono pronte a chiudere le loro porte a chi arriva da Milano, dove ieri sono stati registrati 41 nuovi contagi, se non presenterà un patentino d’immunità. «Lo dico da cittadino prima ancora che da primo cittadino, quando poi deciderò dove andare per un weekend o una vacanza me ne ricorderò », tuona allora il sindaco milanese Beppe Sala. «Nessuno ha chiesto improbabili patenti di immunità, ma un semplice certificato di negatività. Quella di Sala è l’ennesima strumentalizzazione», la replica del governatore della Sardegna Christian Solinas.