L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla corsa al vaccino anti-Covid 19.

Il Regno Unita da ieri è il primo Paese al mondo ad aver approvato, con una procedura d’emergenza e accelerata, un vaccino anti-Covid 19, quello dell’americana Pfizer e della tedesca Biontech. Da lunedì prossimo si parte a vaccinare.





A Bruxelles ricordano che fino al 31 dicembre il Regno Unito è ancora partner dell’Unione e quindi sotto l’ombrello Ema. Il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn: «L’approccio europeo più lento è per aumentare la fiducia nei vaccini». Dietro le quinte, gli europei spiegano che la scelta inglese di battere sul tempo l’Europa non è un successo legato alla Brexit, ma propaganda di Londra per provare a dimostrare che fuori dall’Ue la vita sarà migliore.