L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul problema rifiuti a Palermo.

Il presidente della Rap, Giuseppe Norata, spiega: «Stiamo facendo di tutto per scongiurare un’emergenza che annunciavamo da mesi – dice – confidiamo di poter ricavare spazio a Bellolampo per altre 140mila tonnellate di rifiuti entro metà gennaio. Solo ieri abbiamo raccolto 1.200 tonnellate tra ordinario e arretrato. Stiamo facendo le umane e le divine cose per consegnare la città in uno stato di decoro accettabile in una decina di giorni. Per l’8 dicembre avremo i primi risultati visibili e poi completeremo il lavoro nelle periferie nei giorni successivi».



«Non ci siamo mai sottratti alle nostre responsabilità, ma ritengo di poter affermare che stiamo facendo davvero di tutto per scongiurare questa emergenza. Ai cittadini, anche se è difficile, chiediamo fiducia e comprensione. Allo stesso tempo, speriamo che non si verifichino più conferimenti di copertoni, ingombranti e pezzi di ricambi di auto nei cassonetti perché abbiamo dei centri di raccolta per accoglierli».