L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure anti-Covid 19 in vista del periodo natalizio.

E’ passata la linea dura voluta dal ministro della Salute Roberto Speranza. Blocco degli spostamenti tra le regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. E quello tra i Comuni 25 e 26 dicembre e il primo gennaio.





Le uniche deroghe per i movimenti interregionali saranno quelli motivati dalla residenza e dal domicilio, non per le seconde case.