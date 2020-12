L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure anti-Covid 19 in vista del periodo natalizio.

Cene e pranzi a casa con il nucleo familiare più ristretto, ristoranti aperti il 25, 26 e 1° ma solo cena in camera negli hotel per Capodanno. Sarà vietato uscire dalla propria Regione a partire dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio. Seconde case sì ma solo se all’interno della propria regione. Per il 25-26 dicembre e il 1 gennaio il Governo ha previsto di bloccare persino la mobilità tra i Comuni.





Forte raccomandazione a riunirsi a tavola per le feste di Natale solo con familiari conviventi, dunque rinunciando a qualsiasi anche limitata riunione di famiglie a lasciando nonni o anziani genitori da soli.