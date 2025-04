Repubblica: “Un gol alla scampagnata. Il Palermo a Pasquetta attirerà 20 mila persone”

Una giornata di calcio… o una scampagnata? In vista del match di Pasquetta tra Palermo e Carrarese, in programma lunedì alle ore 15 al Barbera, è questo il dubbio che aleggia tra i tifosi rosanero. Come evidenziato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, al momento non sono stati comunicati dati ufficiali sulla prevendita, ma il ritmo con cui procedono le vendite fa ipotizzare una presenza intorno ai 20 mila spettatori, considerando anche i 13.680 abbonati. Un dato leggermente inferiore rispetto alla sfida con il Sassuolo (23.172 presenti), ma che resterebbe comunque in linea con l’attuale media stagionale.

Il precedente del 10 aprile 2023, giorno di Pasquetta, può servire da riferimento. In quella occasione, il Palermo affrontò il Cosenza alle 20.30 e sugli spalti furono registrati 21.110 ingressi (tra abbonati e biglietti venduti). Anche allora fu possibile abbinare la gita fuori porta alla passione per la squadra, ma il pareggio senza reti lasciò l’amaro in bocca, e la stagione si concluse con l’esclusione dai play-off per un solo punto.

Oggi, il contesto è simile ma con alcuni elementi nuovi. Il Palermo di Alessio Dionisi è settimo in classifica e reduce dalla sconfitta di Bari, ma è ancora pienamente in corsa per gli spareggi promozione. Il match con la Carrarese, come riporta Repubblica, rappresenta l’ultima gara casalinga contro una neopromossa, con un bilancio stagionale che finora parla di una vittoria (1-0 sulla Juve Stabia) e due pareggi (contro Cesena e Mantova).

Giocare nei giorni festivi è ormai consuetudine per la Serie B, che punta a diventare “il campionato degli italiani” offrendo spettacolo a chi è libero da impegni lavorativi. Tuttavia, il rendimento altalenante della squadra e la sconfitta recente potrebbero pesare nella scelta tra il barbecue e i gradoni dello stadio.

C’è anche un aspetto scaramantico: il Palermo non ha mai vinto a Pasquetta nelle quattro partite giocate finora in questa data, con due pareggi e due sconfitte all’attivo. E non è tutto: due allenatori hanno perso il posto proprio in occasione delle gare del lunedì dell’Angelo, Corini l’anno scorso a Pisa e Stellone nel 2019 dopo il pari con il Padova.

Intanto, guardando alla trasferta di Catanzaro del 26 aprile, è arrivata una brutta notizia per i tifosi: il prefetto Castrese De Rosa ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Palermo, dopo l’analisi del Comitato di sicurezza che ha evidenziato alti profili di rischio. Come ha dichiarato De Rosa, «il calcio dev’essere occasione di svago, non uno sfogo di violenza».