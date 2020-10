L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Trapani. Ieri sera il Trapani avrebbe dovuto giocare a Brescia la gara di Coppa Italia, ma non si è presentato. Adesso è corsa contro il tempo per cedere la società al Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”. Per scongiurare l’estromissione dalla Serie C, il Trapani dovrà necessariamente scendere in campo domenica prossima a Catanzaro. Di Donato è stato avvisato da Porchia ed è pronto a rifare le valigie e tornare a Trapani. Ma è chiaro che anche lui sa come non sia per nulla scontato che la vicenda abbia un lieto fine.