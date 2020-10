L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul futuro di Gregorio Lueprini, centrocampista del Trapani. In attesa della pronuncia giudiziaria in merito al suo svincolo, prevista per domani, emerge una concorrente di tutto rispetto per il Palermo. Si tratta del Brescia, club retrocesso dalla Serie A e intenzionato a programmare l’immediato ritorno nella massima serie.