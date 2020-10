L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida nella famiglia Somma. Michele, nuovo calciatore del Palermo, si ritroverà contro il Potenza guidato da papà Mario. Boscaglia farà debuttare il calciatore sulla fascia destra a causa dell’assenza di alternative nel ruolo. «Con Castagnini – ha raccontato in una vecchia intervista Mario Somma – avevamo lavorato insieme a Piacenza, un giorno mi chiese di visionare mio figlio e di valutarlo una settimana in ritiro. Dopo appena tre giorni mi richiamò per dirmi che Michele sarebbe rimasto alla Juventus. “È uno dei più bravi classe ‘95” mi disse, ricordo ancora l’emozione indescrivibile che provammo con mia moglie quell’estate».