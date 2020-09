L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione in casa Trapani.

«Abbiamo risolto i problemi con lo staff medico. Saremo in campo per la prima sfida di campionato». Parole di Gianluca Pellino, nuovo patron dei granata, dopo l’acquisizione del cento per cento delle quote societarie da parte di Alba minerali srl.

Due le possibilità per oggi pomeriggio. Primo scenario: alle 15, inizia regolarmente Trapani-Casertana. In questo caso, il tecnico Biagioni schiererà una formazione composta in gran parte da giovani della Primavera dello scorso anno, con la probabile aggiunta dei due “senatori” Evacuo e Del Prete. Irrealistico, infatti, pensare che Pettinari e Luperini (gli uomini mercato destinati ad accasarsi altrove) possano essere utilizzati. Secondo scenario: arrivano allo stadio i calciatori delle due squadre. L’arbitro e i collaboratori, per mancanza delle condizioni sanitarie minime necessarie per disputare una partita, prenderanno atto della situazione, e il Trapani perderà a tavolino la prima gara di campionato ( con annessa penalizzazione di un punto).