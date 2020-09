L’edizione odierna di “Repubblica” riporta le parole rilasciate alla vigilia della sfida contro il Teramo dal tecnico del Palermo Boscaglia.

.«Per buona parte ci sono nuovi giocatori in questo gruppo – dice Boscaglia – ma il problema non è tanto cambiare elementi, piuttosto il fatto che non si gioca da tanto tempo e non c’è un precedente in questo senso. L’incognita è non aver fatto amichevoli, mentre il Teramo ha avuto l’occasione di disputarle. Dovremo saperci adattare. Preparare la partita è stato difficile perché a livello numerico non siamo completi e anche perché molti degli ultimi arrivati non potranno giocare. Abbiamo avuto anche qualche infortunio, ma non siamo una squadra che si fascia la testa prima di rompersela: dobbiamo avere coraggio e anche senso del pericolo. Sarà la nostra prima partita e dobbiamo capire chi siamo».