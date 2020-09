L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione Coronavirus a Palermo. Adesso a preoccupare è l’andamento dei ricoveri. Venti soltanto ieri, che portano il totale degli ospedalizzati a oggi sopra quota 250.

A Palermo i reparti Covid sono pieni, dal Cervello al Civico, e ieri si è riempito anche il San Marco di Catania. I reparti per malati da coronavirus negli ospedali secondari stentano a partire, mentre nelle grandi città le aziende sanitarie iniziano a soffrire, e di questo passo dovranno limitare anche gli interventi ordinari. Per questo il governatore Nello Musumeci è davvero preoccupato per il trend della diffusione del virus nell’Isola e oggi firmerà un’ordinanza che impone da domani l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto e prevede limitazioni degli assembramenti fuori dai locali, anche se ancora non è chiaro in che termini: «Comunque siamo costretti a intervenire e cercheremo di non danneggiare le attività commerciali», ha detto il presidente della Regione.