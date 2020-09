L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Teramo e Palermo, in programma tra sette giorni. In casa rosanero sono mancate le amichevoli precampionato e quello contro gli abruzzesi sarà il primo vero esame da quando è iniziata la stagione.

Nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi la trattativa per Mamadou Kanoute, ma difficilmente i rinforzi che arriveranno da domani in poi potranno essere al massimo della condizione fisica e tatica. C’è poi l’incognita legata alla partenza del campionato. Gli ultimi scambi fra Associazione calciatori e Lega Pro non lasciano presagire nulla di buono. Nel mentre Musumeci medita un provvedimento per riaprire gli stadi siciliani.