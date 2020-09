L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Il governo Musumeci è pronto a istituire nuove zone rosse, come fatto ieri la missione Speranza e carità che ospita mille senza tetto di Palermo. L’assessore Ruggero Razza ha annunciato un piano da 604 posti Covid con la riapertura di reparti dedicati in ospedali come Partinico e Mazara del Vallo. Prima devono riempirsi i reparti nei grandi ospedali, anche se dall’assessorato non escludono la possibilità di bloccare i ricoveri ordinari in queste strutture.