Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, il Bisceglie, ormai prossimo a militare nel girone C di Serie C, ha comunicato l’addio del tecnico La Cava, a causa di alcuni problemi relativi al patentino. In basso, il post in questione:

Nella passata stagione si lasciò andare a delle dichiarazioni non proprio tenere nei confronti del Palermo, impegnato nella lotta col Savoia.