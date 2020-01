Sergio La Cava, ex allenatore del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Solosavoia.it”. Ecco quanto affermato: «Savoia-San Tommaso? Pronostico secco. Spiace dirlo, ma pensare che il San Tommaso possa fare risultato a Torre Annunziata significa essere incompetenti. Se il Savoia perde punti con i grifoni vuol dire che non ha la forza di poter vincere il campionato e tutto quello che ha fatto sinora serve solo alle statistiche. E poi, mettendomi nei panni di Parlato, sono certo che preparerà la partita da par suo e non guarderà altro che alla vittoria soprattutto dopo un’impresa come quella con l’Acireale. Duello tra Palermo e Savoia? Se vogliamo guardare a livello psicologico, di squadra e di piazza, nonostante Palermo sia una grande del calcio italiano, devo dire che Torre Annunziata non è seconda a nessuna. Per me il Savoia ha qualcosa in più, e non lo dico per campanilismo, bensì perché lo penso realmente. Con gli ultimi innesti, compreso De Vena, credo che il Savoia in questo momento sia la squadra più forte. I bianchi sono una compagine dal gran carattere, al di là delle doti tecniche; lo si è visto in più occasioni con reazioni che solo un undici forte può mettere in campo. Diciamo che il Palermo è partito pensando di viaggiare da solo ma alle prime difficoltà è andato un po’ in confusione. Il Savoia invece, è più “mentalizzato” per la categoria. Sul campo non ho dubbi su quale sta meglio».