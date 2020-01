L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sul calciomercato del Parma. Le assenze hanno costretto Faggiano a ricercare un rinforzo per il reparto avanzato. Tanti gli obiettivi nella lista del dirigente: tra cui Edera e Millico del Torino. Le altre piste portano al talentino del Manchester City Ian Poveda, a Caprari della Sampdoria e al brasiliano della Spal Strefezza. Piste difficili ma non impossibili, come la vecchia suggestione di riportare in Italia il paraguaiano Juan Iturbe, finito ai margini dei Pumas e ufficialmente sul mercato. In questo momento, però, la priorità del mercato invernale del Parma è un centrocampista tant’è che gli sforzi si sono concentrati su Jasmin Kurtic. Una trattativa che sta prendendo forma col passare dei giorni, con il giocatore allettato dalla prospettiva di vestire la maglia gialloblù e dalla possibilità di vedersi allungare di uno o due anni l’attuale contratto in scadenza nel 2022, a cifre leggermente superiori a quelle percepite attualmente alla Spal. Ed è proprio la Spal l’ostacolo da superare: il Parma proverà a farlo con un’offerta che dovrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 milioni di euro per assicurarsi subito il centrocampista sloveno, l’uomo ritenuto ideale per i movimenti e gli schemi del centrocampo a 3 di D’Aversa. Sulle tracce del giocatore c’è da tempo anche il Genoa, che fino a qualche giorno fa sembrava in leggero vantaggio, ma a quanto pare la Spal non vuole rinforzare una diretta concorrente nella lotta alla salvezza e quindi ha chiuso sul nascere ogni possibile discorso con i rossoblu.