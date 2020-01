L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulle principali trattative del giorno in Serie B. Ecco quanto riportato: “È previsto per oggi l’incontro decisivo per il ritorno di Stefano Colantuono a Perugia, 15 anni dopo la prima volta: il tecnico romano è destinato a sostituire Massimo Oddo, in uscita dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia. Colantuono, in pole davanti a Moreno Longo, porterà con sé il proprio staff e potrà contare su più di un rinforzo: il primo obiettivo è a centrocampo, dove piacciono Ledian Memushaj (l’albanese è in fase di rottura con il Pescara dopo l’esclusione contro il Chievo) e Matteo Scozzarella, in scadenza di contratto con il Parma. Particolarmente attivo sarà anche l’Empoli, partito per essere protagonista e invece costretto a lottare nella zona calda della classifica. Il primo rinforzo per i toscani è Amato Ciciretti, inutilizzato dal Napoli. «Ciciretti ha espresso la volontà di venire a Empoli – ha detto il patron toscano Fabrizio Corsi a Radio Punto Nuovo – con il Napoli dobbiamo approfondire e lo faremo nei prossimi giorni». A fargli posto, numericamente, è Karim Laribi: il centrocampista dovrebbe andare a rinforzare il Bari. Più difficile che l’Empoli lasci partire Davide Frattesi, seguito dal Brescia. Sempre l’Empoli cerca un rinforzo anche in area di rigore: la prima opzione è Gabriele Moncini, protagonista lo scorso anno in B con il Cittadella – trascinato a un passo dalla storica promozione con 15 reti in 22 presenze – prima di trovare poco spazio in A con la Spal. Il 23enne piace ai toscani ma anche al Frosinone e al Benevento. In uscita dall’Empoli potrebbe esserci Stefano Moreo, in recupero da un infortunio al bicipite femorale. Moreo è stato proposto al Pordenone, così come lo stesso Moncini, Diego Falcinelli del Perugia e Simone Palombi della Cremonese. Per la difesa, ai friulani piace Adam Chrzanowski, ventenne cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e oggi al Lechia Danzica. È delicato il tema del rinnovo tra Massimo Coda e il Benevento. Se l’attaccante dovesse lasciare la capolista guidata da Pippo Inzaghi, potrebbe abbracciare altri nomi legati a doppio filo con la storia del Milan: Coda, infatti, potrebbe finire al Monza di Silvio Berlusconi e del plenipotenziario Adriano Galliani. Per cautelarsi il Benevento, che in attacco ha in scadenza anche Armenteros, cerca un attaccante del calibro di Alfredo Donnarumma, reduce dalle promozioni con Empoli e Brescia, a cui ha contribuito rispettivamente con 23 e 25 reti. L’alternativa è un’altra punta reduce dal salto in Serie A, Andrea La Mantia, 17 gol nella cavalcata del Lecce. Tra i grandi nomi con la valigia in mano c’è Alessio Cerci, in uscita dalla Salernitana. Il club campano vorrebbe regalare a Gian Piero Ventura un attaccante come Gianluca Litteri, 31enne che vivrebbe il ritorno a Salerno dopo nove stagioni. Dalla Salernitana esce anche Marco Firenze, obiettivo dell’Ascoli. Il Chievo pensa al granata Simone Edera per l’attacco, mentre in difesa piace il terzino del Cagliari Simone Pinna. Il Cosenza tratta il rinnovo del laterale sinistro Tommaso D’Orazio, il cui contratto scadrà il 30 giugno. In caso di mancato accordo, il 29enne lascerà la Calabria e in B la destinazione potrebbe essere il Venezia. L’Ascoli segue il napoletano Gennaro Tutino, ora in prestito al Verona, dove però ha giocato pochissimo. Sul 23enne, però, c’è anche il Crotone”.