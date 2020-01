L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulle principali trattative del giorno in Serie C. Ecco quanto riportato: “Il Siena per mettere esperienza in mezzo al campo tenta Andrea Mazzarani (’89) del Catania, possibile alternativa Massimiliano Carlini (’86) della Juve Stabia, che interessa anche alla Reggiana e alla Triestina, che dagli etnei può avere il regista Francesco Lodi (’84). Brucia tutti sul tempo il Monza del duo Berlusconi-Galliani che preleva dalla Recanatese (Serie D) il promettente centrocampista Luca Lombardi (2002). Il ds Alex Casella del Gozzano ottiene dal Torino il promettente centrocampistia Nicolò De Angelis (2000), con la Primavera granata 44 presenze e 6 reti in un biennio. Per l’attacco piace Giacomo Cecconi (’95) della Pro Vercelli, dove partirà anche l’esterno offensivo Raffaele Russo (’99), monitorato dalla Giana, vicina all’esterno offensivo Emanuele Anastasia (’96) dell’Arzignano, dove potrebbe salutare il centravanti Daniele Rocco (’90), per il quale ci sono diverse proposte da club di Serie D, mentre in C piace al Bisceglie e alla Sicula Leonzio. Veneti che tengono sotto osservazione la punta Giancarlo Malcore (’93) della Pergolettese, dove usciranno anche i centrocampisti Giovanni Sbrissa (’96), sul quale ci sarebbero le avance di Vis Pesaro, Virtus Verona e Cavese, l’esperto Luca Belinghieri (’83) che ha estimatori in Serie D, l’ambizioso Seregno su tutti, mentre sul centravanti Elia Bortolus (’97) c’è la Pro Sesto capolista del girone B della Serie D che punta senza mezzi termini a tornare nei professionisti. Dopo aver rescisso col Rieti, il difensore Nicolò Gigli (’96) si accasa all’Alto Adige. Il Fano rescinde col difensore Andrea Beduschi (’92) che potrebbe finire all’Olbia, che si assicura il difensore Nicholas Rizzo (2000; proprietà Genoa) dalla Carrarese, per l’attacco i sardi pensano alla punta Pietro Cianci (’96) del Teramo. Olbia che potrebbe perdere il centrocampista centrale Mattia Muroni (’96) in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, richiesto dal Modena, dove il bomber dei canarini Carlo Emanuele Ferrario (’86) ha declinato le avance di club di serie D come Mantova e Foggia, in C lo vorrebbe il Lecco, dove è ai saluti Matteo Chinellato (’91), per il quale ha intensificato il pressing la Giana, ma piace anche al Cesena che ha perso Manuel Sarao (’89) che ieri ha firmato per la Reggina. Romagnoli che fanno risalire la penisola a Doudou Mangni (’93) del Catanzaro. Scartata la pista che porta a Lorenzo Sorrentino (’95) che il Gubbio ha deciso di cedere, a Francesco Stanco (’87) della FeralpiSalò, che i gardesani non intendono trattenere, per il quale, però, ci sono molte squadre interessate, si vicifera di Alto Adige, Carpi e Ternana. Al Modena il difensore francesce Maxime Francoise Giron (’94) ex Bisceglie. Al Ravenna i difensori Eyob Zambataro (’98) dall’Atalanta, nel precedente biennio 18 presenze tra C e B nel Padova e Nebil Caidi (98) del Picerno, ex Teramo, dalla FeralpiSalò può arrivare l’esterno Alessandro Eleuteri (’98). La Virtus Francavilla fa firmare l’interno Manuele Castorani (’99) ex giovanili Empoli, con Ponsacco e Ligorna in tre stagioni in D 74 presenze e 6 gol.Verso la Viterbese il difensore Luka Dumancic (’98) dal Lecce. Potenza interessato al centrocampista Mattia Maita (’93) del Catanzaro, che per la punta valuta Matteo Brunori Sandri (’94) di proprietà del Parma, che lascierà il Pescara, attenzionato da Feralpisalò, Avellino e Teramo. Sicula Leonzio sul difensore Matteo Brumat (’95) del Siena, dove è ai saluti anche il centrocampista Simone Bentivoglio (’85) che piace al Lecco”.