Il Genoa è su Roger Martinez, una punta colombiana, classe 1994, che dal 2016 è nel giro della nazionale con la quale ha collezionato 16 presenze e 2 gol. L’unica esperienza in Europa della sua carriera risale al gennaio 2018, quando si trasferì per 6 mesi al Villareal. A seguire, l’avventura in Cina con lo Jiangsu Suning e, da lugli 2018, il passaggio in Messico all’America. Secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com” l’idea del Genoa sarebbe quella di acquisire il colombiano con la stessa formula adottata lo scorso anno per Sanabria , ricorrendo a un prestito di 6 mesi (fino a giugno 2020) con diritto di riscatto in favore dei rossoblù.