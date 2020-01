Sulle sue tracce, nell’ormai lontano 2017 c’era il Palermo, ma il giocatore preferì andare al Celta Vigo. Stiamo parlando di Stanislav Lobotka e adesso il Napoli lo vuole per rinforzare la propria mediana. I partenopei, secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, continuano a spingere ma il club spagnolo non cede, tirando il prezzo per riuscire a incassare intorno ai 22-23 milioni più bonus. Una cifra ritenuta troppo alta dal club di De Laurentiis, spintosi fino a 1 7-18 più alcuni bonus per arrivare a 20, pagabili in quattro anni. La distanza tra le parti c’è, dunque oggi andrà in scena un nuovo incontro a Castelvolturno tra Giuntoli e gli agenti del centrocampista slovacco, in arrivo in queste ore in Italia.