L’edizione odierna di “Repubblica” parla del turismo ed in particolare della situazione di Cefalù, solitamente assaltata dai turisti. «Sembra che il tempo si sia fermato alla fine dell’estate scorsa, che le stagioni passano ce ne accorgiamo soltanto per il clima», racconta un ristoratore. «Noi apriremo a giugno, lo facciamo perché non vogliamo vedere Cefalù spegnersi», racconta Giuseppe Provenza, socio insieme a Angelo Daino del ristorante La Galleria. Ogni mese la gestione costa 15mila euro. «Speriamo di perderci il meno possibile. È cose se fosse il nostro anno zero», si fanno forza i due, sistemando il locale.