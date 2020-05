L’edizione odierna di “Repubblica” parla dell’inizio della stagione balneare che in Sicilia partirà il 6 giugno. Al vaglio – scrive il quotidiano – ci sono una serie di misure per garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori. «Penso a una sorta di ‘ patente’, si tratta di definire qual è il criterio», ha detto ieri il governatore Nello Musumeci, intervenendo a Radio 2. «Si sta cercando di individuare il miglior sistema per ottenere un dato più attendibile possibile sulla salute di chi arriva» , conferma l’assessore al Turismo Manlio Messina.