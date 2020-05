L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione in casa Catania. Ieri, in uno studio notarile di Catania è stata creata la Sport Investiment Group Italia S.p.A, che si propone per l’acquisto del club etneo. A breve ci sarà l’offerta d’acquisto – si legge -, ma il 25 maggio il Tribunale etneo deciderà sulla richiesta d’urgenza della Procura di sospensione degli amministratori in carica del Calcio Catania, poi il 9 giugno verrà discussa e decisa l’istanza di fallimento avanzata dalla Procura- Prima di tale data, il il club potrebbe depositare in Tribunale domanda di concordato in continuità aziendale.