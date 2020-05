L’edizione odierna di “Repubblica” parla della conclusione del campionato di serie D. Ieri il Consiglio Federale ha decretato lo stop definitivo per i dilettanti e domani, nel giorno del consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ci stanno i verdetti. «Sarà competenza del Consiglio federale – precisa la Federcalcio – determinare i criteri di definizione delle competizioni in caso di definitiva interruzione, anche applicando oggettivi coefficienti correttivi in campionati che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni». Una norma – scrive il quotidiano – che dovrebbe comunque mettere al riparo il Palermo da brutte sorprese visto che, per esempio, i rosanero hanno una media punti di 2,42 a partita rispetto ai 2,15 del Savoia. I giochi sono quindi ormai fatti.